دراسة: القراءة تحسن وظائف المخ لعدة أيام

كتب : أ.ش.أ السبت 28-12-2013 11:07

أظهرت أحدث الأبحاث الطبية، أهمية القراءة، خاصة الأعمال الأدبية والكتب العلمية، في تحسين وظائف المخ لعدة أيام.

استخدم الباحثون، من جامعة إيموري في "أتلاتنا جورجيا" الأمريكية، ماسحات ضوئية الرنين المغناطيسي؛ لتحديد شبكات الدماغ المرتبطة بقصص القراءة، حيث أظهرت الدراسة، وجود ربط متزامن في منطقة المخ مرتبط باللغة والفهم بعد قراءة الرواية.

أشارت الدراسة، إلى أن قراءة رواية يعمل على نقل القارىء ليدخل فى جسد بطل الرواية، وهو ما يرتبط بتغيرات عصبية مع أنظمة الحركة.

وأكد الكثيرون، ممن أشتركوا في الدراسة، أن القراءة حولت حياتهم، ليشعروا بتحسن ملموس في وظائف المخ.

كان الباحثون، استخدموا أشعة الرنين المغناطيسي الوظيفي والماسحات الضوية، لتحديد شبكات المخ المرتبطة بالقراءة، حيث لوحظ حدوث تغيرات في المخ في أعقاب القراءة لبضعة أيام .