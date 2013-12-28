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"عمال فاركو" يضربون عن الطعام لتجاهل الإدارة صرف الأرباح والمكافآت

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"عمال فاركو" يضربون عن الطعام لتجاهل الإدارة صرف الأرباح والمكافآت "عمال فاركو" يضربون عن الطعام لتجاهل الإدارة صرف الأرباح والمكافآت

كتب : أحمد ماجد منذ 22 دقيقة

دخل عدد من عمال شركة فاركو بي، المعتصمين داخل مقر الشركة، في اضراب عن الطعام اليوم، ردًا على، ما وصفوه ، بالتهديد الموجه لهم من قبل الإدارة لفض اعتصامهم، وعدم الاستجابة لمطالبهم التي تتمثل في صرف الأرباح والمكافآت المتأخرة.

قال أحد العاملين المضربين عن الطعام، إنهم يرفضون أي مواد غذائية موجهة من أي جهة سواء من الإدارة أو النقابة أو منظمات حقوقية، لافتًا إلى أن حياتهم أصبحت بلا قيمة بعد تجاهل الإدارة لمطالبهم التي وصفها بالمشروعة.

وتابع، "هو للدرجة دي مالناش قيمة عند حد غير شغل وبس.. دا الواحد ياما ساب بيته باليومين طواعية عشان بيحب شغله وشركته وزمايله، وعارف إننا كلنا عيلة واحدة في الأفراح والأحزان سوا، حتى مديرينا وبعض زمايلنا اللي إحنا مش هامينهم ولا فارقين معاهم دلوقتي كنا أكتر من الأخوات".

كان عمال شركة فاركو بي، دخلوا في اعتصام مفتوح داخل مقر الشركة مطلع الأسبوع الماضي، وتعرضوا لتهديد من الإدارة بفصل الكهرباء عنهم وإغلاق التكييف، وهو ما حدث عقب مرور يوم من تهديد مجلس الإدارة، إلا أن العاملين استمروا في اعتصامهم.

تتمثل أهم مطالب العاملين بالشركة في، صرف الأرباح السنوية بمعدل 17% وفق البند المتفق عليه مع الشركة في عام 2011، وصرف 50% من سلفة الأرباح، ومجموع العلاوات، وصرف بدلات مخاطر كيميائية وميكانيكية، وتنازل الشركة عن البلاغات الكيدية التي قدّمتها ضد عدد من العاملين، فضلاً عن إقامة نقابة مستقلة لعمال الشركة.

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