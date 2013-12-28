افتتاح المرحلة الأولى من مشروع توسعة شارع أم سقيم

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات اليوم السبت 28 ديسمبر المرحلة الأولى من مشروع توسعة وتطوير شارع أم سقيم وذلك في الاتجاه من شارع الخيل إلى شارع الشيخ زايد، على أن يتم افتتاح المرحلة الثانية في الاتجاه من شارع الشيخ زايد الى شارع الخيل في السابع من يناير المقبل، وسيتم استكمال كافة الاعمال المتبقية في المشروع في نهاية شهر فبراير المقبل، وسيتزامن افتتاح المرحلة الأولي من المشروع مع افتتاح ثلاثة جسور مشاة ذات التصميم التراثي لتوفر سهولة وسلامة عبور المشاة من منطقة القوز الى منطقة البرشا والعكس فوق شارع ام سقيم.

ويتضمن المشروع إنشاء جسرين بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، الأول جسر فوق الطريق الموازي الشرقي (شارع الأصايل)، والثاني فوق الطريق الموازي الغربي (شارع الخيل الأول)، كما يتضمن إنشاء تقاطعين محكومين بإشارات ضوئية على التقاطعات مع شارع (الأصايل) وشارع (الخيل الأول)، وستوفر هذه التقاطعات حركات التفاف في جميع الاتجاهات بعد افتتاحها.

وأعرب سعادة مطر الطاير رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات عن سروره بإنجاز هذا المشروع الحيوي الذي سيوفر حركة مرورية حره للمركبات القادمة من شارع الشيخ زايد مروراً بالتقاطع على شارع الخيل ومنه الى تقاطع المرابع العربية باتجاه شارع القدرة أو الى شارع الشيخ محمد بن زايد في الاتجاهين إلى إمارة ابوظبي أو إلى الشارقة، والعكس من تقاطع المرابع العربية بالاتجاه إلى منطقة جميرا مروراً بالتقاطع فوق شارع الخيل والتقاطع على شارع الشيخ زايد.

> وقال: تضمن المشروع إنشاء طريق خدمة ومواقف سيارات أمام المناطق التجارية على جانبي الطريق لخدمة المعارض التجارية في منطقة البرشاء والقوز الصناعية، وتم أيضاً ضمن المشروع رفع مستويات السلامة عن طريق توفير أرصفة ومعبرين محكومين بإشارات ضوئية للمشاة، وتوفير الخدمات الضرورية من إنارة وصرف مياه الأمطار.

> وأشاد سعادة مطر الطاير بجهود فريق العمل والمهندسين في مؤسسة المرور والطرق، والعاملين في الشركات المنفذة للمشروع، الذين عملوا بجد وتفانٍ لإنجاز المشروع في الوقت المحدد وحسب الخطة التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات.

وأوضح سعادة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة أن تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة شارع أم سقيم تزامن مع انتهاء الهيئة من إنجاز أحد أكبر واضخم المشاريع الحيوية في قطاع الطرق التي قامت بتنفيذها وهو مشروع توسعة وتطوير شارع الخيل الذي بلغت تكلفته مليار و925 مليون درهم، ونظراً لضخامة المشروع تم تقسيمه إلى أربعة مراحل، مشيراً الى أن الهيئة افتتحت في مطلع العام الجاري أخر مراحل المشروع الحيوي الهام، الذي يمثل امتداداً لمعبر الخليج التجاري، حيث تم افتتاح أخر تقاطعات مشروع شارع الخيل في الرابع من يناير عام 2013، واشتمل التقاطع إنشـاء جسر جديد على شارع الشيخ محمد بن زايد، بحيث يسمح بحركة مرور حرة في جميع الاتجاهات، كما تضمن إنشاء جسرين علويين، يربط الأول شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه شارع الخيل، فيما يربط الجسر الثاني شارع الخيل باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد، وأشتمل أيضا زيادة عدد المسارات من أربعه إلى ستة مسارات في كل اتجاه على شارعي الشيخ محمد بن زايد والخيل، إلى جانب أعمال الإشارات واللوحات المرورية، وأعمـال الخدمات الأخرى.

وأضاف: افتتحت الهيئة في نهاية شهر سبتمبر 2011 التوسعة الخاصة بمسارات شارع الشيخ محمد بن زايد، كما افتتحت في شهر إبريل الماضي المنحدرات الالتفافية على الجسور التي تخدم حركة المرور من شارع الخيل إلى دبي، ومن أبوظبي إلى شارع الخيل، وسيتم في نهاية شهر أغسطس المقبل افتتاح المنحدرات الالتفافية على الجسور التي تخدم حركة المرور للقادمين من دبي إلى امتداد شارع الخيل، وكذلك حركة المرور من شارع الخيل باتجاه أبوظبي على شارع الشيخ محمد بن زايد.

> وأضاف: افتتحت الهيئة في شهر نوفمبر الماضي بشكل كامل المرحلة الثانية من المشروع التي بلغت تكلفتها 762 مليون درهم، وتضمنت هذه المرحلة إنشاء تقاطعين علويين جديدين على شارع الخيل، يوفران حركة مرور انسيابية لكل الاتجاهات، بدلاً من الدوارين القائمين عند تقاطع شارع الخيل مع كل من الشارع رقم 319 والشارع رقم 323 عند منطقتي القوز السكنية والصناعية، وتوسعة شارع الخيل من أربعة مسارات إلى ستة مسارات في كل اتجاه، إضافة إلى إنشاء طريق ربط علوي قادم من منطقة القوز باتجاه شارع الخيل يتم تنفيذه حاليا، ويشتمل المشروع أيضا على أعمال الطرق المختلفة كأعمال التعبيد والإنارة والإشارات الضوئية والعلامات المرورية وغيرها، إضافة إلى أعمال التحويلات المرورية، وإزالة بعض الخدمات القائمة التي تتعارض مع أعمال المشروع بالإضافة إلى أعمال الخدمات الجديدة التي تلزم لإنجاز المشروع.

وأكد سعادة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي أن افتتاح المرحلة الثانية ساهمت في تحقيق انسيابية في حركة المرور على شارع الخيل، وحل مشكلة لاختناقات المرورية في الحركة المرورية القادمة من منطقة القوز باتجاه شارع الخيل من خلال طريق الربط العلوي لحركة المرور القادمة من القوز باتجاه دبي، كما ساهم في انسيابية الحركة المرورية في منطقة التقاطعات مع شارع الخيل من جهة، والطريق رقم 323 و 319 من جهة أخرى، وكذلك تسهيل حركة الشاحنات والأليات الثقيلة في منطقة التقاطع رقم (19).

وقال سعادة مطر الطاير إن الهيئة افتتحت مكونات المرحلة الثالثة من مشروع توسعة شارع الخيل في الرابع من يناير 2013، وشملت هذه المرحلة أعمال توسعة شارع الخيل من أربعة مسارات إلى ستة مسارات في كل اتجاه، من بعد التقاطع مع شارع أم سقيم إلى التقاطع مع شارع الشيخ محمد بن زايد ، وتعديل المنحنيات عند التقاطع رقم (13).

وأضاف: تم افتتاح معظم الأجزاء الرئيسة في المرحلة الرابعة من مشروع توسعة شارع الخيل، التي تقدر تكلفتها بنحو 307 ملايين درهم، وأشتمل المشروع استبدال الدوار القائم عند تقاطع شارع الخيل مع شارع أم سقيم إلى تقاطع حر بعدة مستويات لتوفير حركة مرور انسيابية للمركبات في كافة الاتجاهات، كما تضمن توسعة شارع الخيل من أربع مسارات إلى ستة مسارات في كل اتجاه، كما تضمن المشروع نقل وحماية المرافق والخدمات التي يؤثر عليها التقاطع الحر.