أخبار عاجلة

5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست -
الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

«التنظيم الإرهابى»: الكنيسة تستغل الفقراء لتنصيرهم.. والكنائس: إشعال للفتنة

Google+ Print
«التنظيم الإرهابى»: الكنيسة تستغل الفقراء لتنصيرهم.. والكنائس: إشعال للفتنة «التنظيم الإرهابى»: الكنيسة تستغل الفقراء لتنصيرهم.. والكنائس: إشعال للفتنة

كتب : هبة أمين السبت 28-12-2013 10:18

حذرت الكنائس المصرية من لجوء تنظيم الإخوان الإرهابى للعب بأوراق الفتنة الطائفية لإشعال البلد بعد القرار الحكومى باعتباره منظمة إرهابية، مؤكدين أن البيان الذى أصدره التنظيم مساء أمس الأول، بشأن اتهام الكنيسة بالتحايل على فقراء المسلمين بتقديم المساعدات للأسر المتضررة من قرار مصادرة أموال الجماعات الخيرية التابعة للتنظيم بهدف استقطابهم إلى الدين المسيحى لا يقل خطورة عن أعمال العنف والتفجيرات التى تحدث وتؤدى إلى تأجيج الصراع الطائفى.

وقال تنظيم الإخوان الإرهابى فى بيانه: «إن تجميد لأموال 1055 جمعية خيرية إسلامية فتح الباب على مصراعيه أمام المنظمات التبشيرية التنصيرية لإخراج فقراء المسلمين من دينهم بتقديم المساعدات للأسر الفقيرة المتضررة من قرار مصادرة أموال الجماعات الإرهابية».

وقال الأنبا أنطونيوس عزيز، مطران الكنيسة الكاثوليكية: إن الكنيسة لم تغلق أبوابها فى وجه أى مواطن «يدق بابها» دون النظر إلى عقيدته، مشيراً إلى أن بيان الإخوان بمثابة السموم التى تبثها فى الشارع المصرى لزعزعة المواطنة وعمل فتنة طائفية بحجة أن الكنيسة «تنُصّر» فقراء المسلمين. وأضاف لـ«الوطن» أن هذا البيان لا يقل خطورة عن الأعمال الإرهابية والتفجيرات التى تحدث من آن لآخر لـ«تقليب الناس على بعضها»، وإظهار الكنيسة بأنها معادية للإسلام والمسلمين، وهذا كلام عار من الصحة لأننا عاشقون لتراب هذا البلد وكلنا مصريون، كما أن الإرهاب الذى نشهده لا يفرق بين مسلم ومسيحى.

وقال الدكتور صفوت البياضى، رئيس الكنيسة الإنجيلية ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط: إن بيان التنظيم التحريضى ضد الكنيسة يعكس ما بداخل هؤلاء من أفكار مسمومة، مضيفاً: «الإخوان اعتادوا الكذب ويريدون إشعال الفتنة تحت اسم التنصير، خصوصاً بعد اعتبارهم منظمة إرهابية، لكن سيخيب الله ظنونهم السوداء وعليهم أن يتذكروا بأن الفتنة نائمة ولعن الله من أيقظها».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل

الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية