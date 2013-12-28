«الأوقاف»: ضم مساجد «جمعيات الإخوان» وإحكام السيطرة عليها دعوياً

كتب : وائل فايز السبت 28-12-2013 10:28

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ محمد عزالدين وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والشيخ محمد عبدالرازق وكيل الوزارة لشئون المساجد، والشيخ علاء شعلان مدير عام التفتيش، بسرعة مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعى للحصول على النسخة النهائية من قائمة الجمعيات المحظورة والمجمدة، لسرعة ضم المساجد التابعة لها للوزارة، والعمل على توفير خطباء متميزين لها ابتداء من الجمعة المقبل، أو فور وصول القائمة، لسد أى فراغ دعوى تواجهه، ومنعاً لاستغلالها من قِبل أى فصيل متشدد. وقال الشيخ محمد عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، لـ«الوطن»: بعد قرار الحكومة بحظر نشاط جمعيات الإخوان واعتبارها «منظمة إرهابية» سنجمد بروتوكول التعاون معها، مؤكداً أنه لن تستثنى أى جمعية صدر بحقها قرار التجميد، سواء فروع الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة، أو جمعية الشبان المسلمين ببعض المحافظات، وجمعية «الحفاظ على القرآن الكريم»، وعدد من فروع جمعية «أنصار السنة المحمدية». وأضاف أن الوزارة ستضم المساجد التابعة لتلك الجمعيات لها، وتحكم السيطرة عليها دعوياً، لافتاً إلى أن القانون يخول للأوقاف الإشراف على مساجد تلك الجمعيات دعوياً دون أنشطتها المخولة لمجالس إداراتها.