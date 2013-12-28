«دولى الإرهابية» يحقق فى انفراد « » بوثيقة «إسطنبول»

شبكة «رصد» الإخوانية تحصل على الوثيقة من بوابة «الوطن» وتعيد نشرها

كتب : هانى الوزيرى السبت 28-12-2013 10:40

كشفت مصادر إخوانية بارزة لـ«الوطن»، عن أن تنظيم الإخوان الإرهابى الدولى، حقق مع عدد من مسئوليه فى تركيا، خلال اليومين الماضيين، ومنهم أحمد يوسف عبدالرحيم، مدير مكتب التنظيم، وعمرو فراج، مدير شبكة رصد، بعد أن نجحت الجريدة فى اختراق اجتماعات التنظيم بإسطنبول، والانفراد بنشر وثيقة مرسلة من «أحمد يوسف» إلى حسين القزاز، مستشار الرئيس المعزول، حول اللقاءات التى عقدها الدكتور محمود حسين، أمين الإخوان، مع مسئولين فى الخارجية التركية، وإصدار 64 جواز سفر تركياً للإخوان الهاربين.

وقالت المصادر، إن مسئولاً تركياً استدعى «يوسف»، أمس الأول، عقب انفراد «الوطن» بوثيقة «ائتلاف رابعة» والتى يتولى فيها رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء تركيا، أمين مساعد الائتلاف، ووبخه بسبب ما سببته هذه الوثيقة من إحراج لـ«أردوغان»، وهو ما دفع شبكة «رصد»، التى تدار من تركيا، إلى نشر خبر مساء أمس الأول، على صفحتها يزعم أنها حصلت حصرياً على وثائق ستنشرها «الوطن» عن «ائتلاف رابعة» فى عددها أمس، وأنها ليست «صحيحة»، رغم أن الوثائق انفردت الجريدة بنشرها قبل أن تنشرها «رصد» فى عددها المطبوع الخميس، أمس الأول، كما نُشرت على البوابة الإلكترونية لـ«الوطن» فى صباح نفس اليوم، وهو ما يعد سقطة مهنية كبيرة لشبكة «رصد» الإخوانية، حيث أخذت الشبكة هذه الوثائق من البوابة الإلكترونية لـ«الوطن»، ثم قالت إنها حصلت عليها وستنشرها الجريدة، وزعمت أنها غير «صحيحة»، فى محاولة لتشويه «الوطن».