أخبار عاجلة

5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست -
الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: قراءة رواية تعمل على تحسين وظائف المخ لعدة أيام

Google+ Print
دراسة: قراءة رواية تعمل على تحسين وظائف المخ لعدة أيام دراسة: قراءة رواية تعمل على تحسين وظائف المخ لعدة أيام

أظهرت أحدث الأبحاث الطبية أهمية القراءة، خاصة الأعمال الأدبية والكتب العلمية، وفوائدها فى تحسين وظائف المخ لعدة أيام.

فقد استخدم باحثون من جامعة "إيمورى" فى "أتلاتنا جورجيا" الأمريكية ماسحات ضوئية الرنين المغناطيسى لتحديد شبكات الدماغ المرتبطة بقصص القراءة، حيث أظهرت الدراسة وجود ربط متزامن فى منطقة المخ مرتبط باللغة والفهم بعد قراءة الرواية.
> وأشارت الدراسة إلى أن قراءة رواية يعمل على نقل القارئ ليدخل فى جسد بطل الرواية، وهو ما يرتبط بتغيرات عصبية مع أنظمة الحركة.
> وأكد الكثيرون ممن شاركوا فى الدراسة أن القراءة قد حولت حياتهم، بل شعورا فى تحسن ملموس فى وظائف المخ.
> وكان الباحثون قد استخدموا أشعة الرنين المغناطيسى الوظيفى والماسحات الضوئية لتحديد شبكات المخ المرتبطة بالقراءة، حيث لوحظ حدوث تغيرات فى المخ فى أعقاب القراءة لبضعة أيام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365