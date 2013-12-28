رونالدو: سأحاول التفوق على نفسي كالعادة

مدريد،(إفي): أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني اليوم أنه "أحيانا" يحب "الحياة تحت الضغط"، وذلك بعد حصوله على جائزة "سوكر جلوب" كأحسن لاعب في العام.

وقال كريستيانو خلال الحفل الذي أقيم في دبي "يجب أن تتحلى بالقوة، والتركيز في كل ما تفعله. أحيانا أحب الحياة تحت الضغط".

وأكد "سأكون دائما عنيدا وسأحاول أن أتفوق على نفسي كالعادة"، وذلك في نهاية عام قاد فيه منتخب بلاده إلى كأس العالم بالبرازيل 2014، وسجل أهدافا حاسمة مع فريقه.

وأوضح "لن يكون تحقيق أهدافي سهلا، أعرف أنه سيكون صعبا، ولكنني سأحاول. إذا لم تحاول، فلن تحقق أهدافك".

وفيما يتعلق بالمونديال أشار "البرتغال ليست مرشحة للقب، وهذا يعطينا ميزة"، مبديا تأييده لاستخدام الرذاذ المتطاير في الكرات الثابتة "إنه أمر إيجابي، أعتقد أنه خيار جيد".