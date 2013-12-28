القوى السياسية بجنوب سيناء تؤيد قرار إعلان الإخوان منظمة ارهابية

أيدت القوى السياسية بجنوب سيناء قرار الحكومة بإعلان الاخوان منظمة ارهابية، وقال صلاح ربيع امين عام حزب الوفد بجنوب سيناء ان طالما اعتبر الاخوان المسلمين ثورة 30 يونيو انقلاب فهم بذلك يشجعون العنف والارهاب من قبل المنظمات الارهابية وانصارهم.

وقالت دعاء عبد الله امينة المرأة بحزب الدستور بجنوب سيناء ان الاخوان يشربون من نفس الكأس الذين اتهموا به الثوار والمتظاهرين بانهم مخربين وارهابين وقضوا بذلك على انفسهم بعدم اعترافهم بثورة الشعب عليهم.

واضاف نادر الشرقاوي امين عام حزب المصريين الاحرار وعضو اللجنة العليا للحزب بجنوب سيناء انه ذلك القرار كان مطلب أساسي للحزب مشيرا الى انه جاء متأخرا نتيجة ضغط شعبي اضطرت الحكومة لاتخاذه

واكدت هالة الملاح امينة المرأة بحزب الوفد ان جماعة الاخوان المسلمين رفضت الامتثال لأغلبية الشعب عندما عزل مرسى ولم ترضى بالتصالح ولم تجد الحكومة مفر من ذلك القرار وطالبت بان القرار لا يظلم ابرياء.

واكد اسماعيل عبد الجابر موظف بالمعاش ان قرار الحكومة تأخر كثيرا وكان لابد من اصداره من بعد ثورة 30 يونيو مشيرا الى انه يحمد الله انه صدر القرارمن الحكومة لحقن الدماء.

واكد نجم الدين بخيت موجه بالتعليم انه يؤيد القرار ولكنه يخشى ان يظلم مواطنين ابرياء من الذين انضموا للجماعة بعاطفة الدين وطالب بتعريف الارهاب واصدار قانون له.