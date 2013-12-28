أخبار عاجلة

5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست -
الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

القوى السياسية بجنوب سيناء تؤيد قرار إعلان الإخوان منظمة ارهابية

Google+ Print
القوى السياسية بجنوب سيناء تؤيد قرار إعلان الإخوان منظمة ارهابية القوى السياسية بجنوب سيناء تؤيد قرار إعلان الإخوان منظمة ارهابية

نادر الشرقاوي امين عام حزب المصريين الاحرار

 

أيدت القوى السياسية بجنوب سيناء قرار بإعلان الاخوان منظمة ارهابية، وقال صلاح ربيع امين عام حزب الوفد بجنوب سيناء ان طالما اعتبر الاخوان المسلمين ثورة 30 يونيو انقلاب فهم بذلك يشجعون العنف والارهاب من قبل المنظمات الارهابية وانصارهم.

وقالت دعاء عبد الله امينة المرأة بحزب الدستور بجنوب سيناء ان الاخوان يشربون من نفس الكأس الذين اتهموا به الثوار والمتظاهرين بانهم مخربين وارهابين وقضوا بذلك على انفسهم بعدم اعترافهم بثورة الشعب عليهم.

واضاف نادر الشرقاوي امين عام حزب المصريين الاحرار وعضو اللجنة العليا للحزب بجنوب سيناء انه ذلك القرار كان مطلب أساسي للحزب مشيرا الى انه جاء متأخرا نتيجة ضغط شعبي اضطرت الحكومة لاتخاذه

واكدت هالة الملاح امينة المرأة بحزب الوفد ان جماعة الاخوان المسلمين رفضت الامتثال لأغلبية الشعب عندما عزل مرسى ولم ترضى بالتصالح ولم تجد الحكومة مفر من ذلك القرار وطالبت بان القرار لا يظلم ابرياء.

واكد اسماعيل عبد الجابر موظف بالمعاش ان قرار الحكومة تأخر كثيرا وكان لابد من اصداره من بعد ثورة 30 يونيو مشيرا الى انه يحمد الله انه صدر القرارمن الحكومة لحقن الدماء.

واكد نجم الدين بخيت موجه بالتعليم انه يؤيد القرار ولكنه يخشى ان يظلم مواطنين ابرياء من الذين  انضموا للجماعة بعاطفة الدين وطالب بتعريف الارهاب واصدار قانون له.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل

الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية