أنباء عن هروب نجل أردوغان خارج تركيا

انتشرت شائعات حول هروب بلال، نجل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، من تركيا إلى جورجيا دون استخدام جواز السفر.

وذكرت صحيفة يورت التركية اليوم السبت أن هذه المزاعم تشير إلى أن بلال أردوغان هرب على إثر إعلان قائمة أسماء متورطة في قضايا فساد ورشاوي طالت عدد كبير من السياسيين ورجال الأعمال والبيروقراطيين للاشتباه في تورطهم في التلاعب والتزوير والفساد في 28 مناقصة تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار.

وأكد رئيس حزب اليسار الديمقراطي معصوم توركر في تصريحات خاصة لمحطة “الشعب” الفضائية الإخبارية صحة أنباء هروب بلال أردوغان من تركيا خوفا من اعتقاله.

أ.ش.أ