القبض على مسلحين وبحوزتهما 5 كيلو حشيش بحدائق القبة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 5 كيلو جرام من مخدر الحشيش وطبنجة وبندقية خرطوش وخزن لأسلحة نارية وذخائر، حيث تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال الآونة الأخيرة عنصرين من العناصر النشطة والخطرة فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى، وهما كلاً من محمد . ف . م مواليد 1975 ومقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، وعلى . أ . أ مواليد 1975 ومقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة.

> وعقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة تم ضبط الأول حال قيادته السيارة رقم 2202 جمرك السلوم فى كمين أعد خصيصاً لضبطه بطريق الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحيازته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,550 كيلو جرام، وطبنجة عيار 9 مم، 19 طلقة من ذات العيار، و 2 هاتف محمول، ومبالغ مالية قدرها 1500 جنيهاً، و208 دولار، و100 يورو.

كما أسفر تفتيش مسكنه عن ضبط 13 طربة من مخدر الحشيش وزنت 3,250 كيلو جرام، وبندقية خرطوش، و18 طلقة خرطوش عيار 12مم، و3 مقبض بلاستيك لبندقية خرطوش، و4 خزينة فارغة لرشاش برتا عيار 9 مم، و15 رادع شخصى إسبراى، و 2 صاعق كهربائى، و2 ميزان ديجيتال، ومبلغ مالى، وبلغ إجمال وزن المخدر المضبوط 4,800 كيلو جرام.

> وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بالإشتراك مع المتهم الثانى، وحيازته للأسلحة والذخائر المضبوطة، وإستخدامه للسيارة والهواتف المحمولة فى عملية النقل والترويج.

> وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.