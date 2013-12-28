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الناشطة التركية ” أق خان” تصل ‫اسطنبول‬ بعد إطلاق روسيا سراحها

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الناشطة التركية ” أق خان” تصل ‫اسطنبول‬ بعد إطلاق روسيا سراحها الناشطة التركية ” أق خان” تصل ‫اسطنبول‬ بعد إطلاق روسيا سراحها

عادت الناشطة التركية في منظمة “السلام الأخضر”، “غيزم أق خان”، إلى تركيا، في وقت متأخر من ليلة أمس، بعد أن احتجزت شهرين في روسيا لمشاركتها في محاولة تسلق منصة للتنقيب على البترول، قبل أن يفرج عنها بكفالة، ومن ثم تستفيد من قانون للعفو صدر في روسيا.

وكان في استقبال أق خان، في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، عائلتها وأصدقائها. وعبرت الناشطة، في تصريحات للصحفيين، عن سعادتها بالعودة لتركيا، مؤكدة أن تلك العودة لا تعني انتهاء الاحتجاجات التي ستستمر ما استمرت شركات البترول في أعمال التنقيب في القطب الشمالي.

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