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تطبيق قرار منع سيارات النقل من السير أعلى محور 26 يوليو من الغد

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تطبيق قرار منع سيارات النقل من السير أعلى محور 26 يوليو من الغد تطبيق قرار منع سيارات النقل من السير أعلى محور 26 يوليو من الغد

قال العقيد أيمن الضبع مدير الإعلام بالمرور المركزى، إنه سيتم بدءاً من غد الأحد تحت إشراف اللواء سعيد طعيمة مدير الإدارة العام لمرور الجيزة تطبيق قرار محافظ الجيزة الدكتور على عبد الرحمن بمنع سيارات النقل من السير أعلى محور 26 يوليو وتغريم قائديها لحساب صندوق خدمات التنمية بالمحافظة.

وأوضح الضبع أن ذلك يأتى بتغريم سيارات النقل الخفيف حمولة 2 طن فأقل 400 جنيه، وسيارات النقل حمولة أكثر من 2 طن 700 جنيه، لأن هناك العديد من السيارات تتسبب فى زحامات وحوادث سير، مناشدا سائقى النقل الثقيل بالانصياع إلى القرار والالتزام به منعا للمساءلة القانونية.

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