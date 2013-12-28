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فتح طريق الإسكندرية الزراعى بعد إغلاقه صباح اليوم بسبب شبورة مائية

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فتح طريق الإسكندرية الزراعى بعد إغلاقه صباح اليوم بسبب شبورة مائية فتح طريق الإسكندرية الزراعى بعد إغلاقه صباح اليوم بسبب شبورة مائية

قال العقيد أيمن الضبع مدير الإعلام بالمرور المركزى، إنه تم غلق طريق القاهرة أسكندرية الزراعى أمام جميع السيارات من أمام منطقة دفرة حتى كفر الزيات، بسبب الشبورة الكثيفة تحسبا لوقوع أى سير، بعدما ظهرت على الطريق وأدت إلى انعدام الرؤية، وتم تحويل خط سير السيارات لتتجه إلى الطريق الزراعى المتجه من دفرة إلى طنطا، ومنها إلى كفر الزيات فى الاتجاهين.

وأضاف مدير الإعلام لـ"ليوم السابع" أنه تم فتح الطريق مرة أخرى بعدما بدأت الشبورة فى التلاشى تدريجيا من على الطريق الذى يشهد الآن حالة من السيولة المرورية فى الاتجاهين أمام حركة السيارات، مؤكدا أن باقى الطرق المؤدية للقاهرة والجيزة لم تشهد أى أعطال لحركة السير .

وأوضح مدير الإعلام بالمرور المركزى أن هناك انتظاما مروريا بطريق - الإسكندرية الصحراوى وطريق القطامية، وطريق الإسماعيلية الصحراوى، فى ظل وجود مكثف لرجال المرور المركزى للعمل على تسير حركة المرور أمام السيارات فى حالة وجود أى عائق للسير .

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