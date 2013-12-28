الخارجية: نسعى لرأب الصدع بين الفرقاء فى جنوب السودان

أكد نائب وزير الخارجية السفير حمدى سند لوزا حرص مصر على استقرار وسلامة دولة جنوب السودان الشقيقة وشعبها، وتحقيق المصالحة الوطنية ورأب الصدع بين رفقاء الكفاح من أبناء الجنوب.

وقال "لوزا"، فى تصريحات نقلها موقع صحيفة الانتباهة السودانية، "جرت مشاورات مع المسئولين فى جوبا ومع الأمم المتحدة، لتحديد حجم ونوعية المساعدات الإنسانية المطلوب توفيرها للأشقاء من أبناء جنوب السودان من النازحين والمتأثرين سلبيًا جراء المواجهات المسلحة، تمهيدًا لتقديم مساعدات مصرية عاجلة لتخفيف وطأة الأزمة الحالية على شعب جنوب السودان".

وكان "لوزا" قد وصل، أمس، الجمعة، على رأس وفد رفيع المستوى إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، فى إطار جهود الوساطة والمساعدة فى نزع فتيل الأزمة الحالية بجنوب السودان، ودعم جهود الوساطة الإقليمية والدولية القائمة، وتسليم شحنة مساعدات إنسانية تشمل أدوية وأغذية لجنوب السودان.