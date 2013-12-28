أخبار عاجلة

5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست -
الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الخارجية: نسعى لرأب الصدع بين الفرقاء فى جنوب السودان

Google+ Print
الخارجية: نسعى لرأب الصدع بين الفرقاء فى جنوب السودان الخارجية: نسعى لرأب الصدع بين الفرقاء فى جنوب السودان

أكد نائب وزير الخارجية السفير حمدى سند لوزا حرص على استقرار وسلامة دولة جنوب السودان الشقيقة وشعبها، وتحقيق المصالحة الوطنية ورأب الصدع بين رفقاء الكفاح من أبناء الجنوب.

وقال "لوزا"، فى تصريحات نقلها موقع صحيفة الانتباهة السودانية، "جرت مشاورات مع المسئولين فى جوبا ومع الأمم المتحدة، لتحديد حجم ونوعية المساعدات الإنسانية المطلوب توفيرها للأشقاء من أبناء جنوب السودان من النازحين والمتأثرين سلبيًا جراء المواجهات المسلحة، تمهيدًا لتقديم مساعدات مصرية عاجلة لتخفيف وطأة الأزمة الحالية على شعب جنوب السودان".

وكان "لوزا" قد وصل، أمس، الجمعة، على رأس وفد رفيع المستوى إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، فى إطار جهود الوساطة والمساعدة فى نزع فتيل الأزمة الحالية بجنوب السودان، ودعم جهود الوساطة الإقليمية والدولية القائمة، وتسليم شحنة مساعدات إنسانية تشمل أدوية وأغذية لجنوب السودان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست

5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست

مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)

مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)

تفاصيل صناعة النحاس في مصر

تفاصيل صناعة النحاس في مصر

مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)

مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)