صحيفة إسبانية: زيارة آشتون للأقصر ستشجّع السياحة الأوروبية

اعتبرت صحيفة "كلارين" الإسبانية أن جولة الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، كاثرين آشتون، السياحية فى مدينة الأقصر المصرية، نقطة إيجابية تأتى فى صالح الجانب المصرى، فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من أعمال عنف من قِبل المنظمات الجهادية، ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين التى أصبحت محظورة الآن، كما أنه من المتوقع أن هذه الزيارة تشجع على السياحة الأوروبية فى مصر.

وقالت الصحيفة على موقعها الإلكترونى إن اختيار آشتون وأسرتها لزيارة الأماكن السياحية فى مصر، تعتبر خطوة جريئة من مسئولة بحجم آشتون، مشيرة إلى أن هذه الجرأة نابعة من ثقتها بعدم تعرض الإخوان لها، وذلك بعد أن قامت بزيارة من قبل، ومطالبتها الدائمة بالإفراج عن الرئيس الإسلامى المعزول محمد مرسى.

وبدأت آشتون جولتها السياحية بالمعالم الأثرية فى محافظة الأقصر وسط إجراءات أمنية مشددة، وزارت معابد: وادى الملوك والملكات وحتشبسوت والدير البحرى بمنطقة البر الغربى، ومعبدى الأقصر والكرنك بالبر الشرقى.