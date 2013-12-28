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الإفراج عن العسكريين الأمريكيين الأربعة المعتقلين في ليبيا

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الإفراج عن العسكريين الأمريكيين الأربعة المعتقلين في ليبيا الإفراج عن العسكريين الأمريكيين الأربعة المعتقلين في ليبيا

كتب : أ ف ب السبت 28-12-2013 09:26

أعلن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن السلطات الليبية أفرجت عن أربعة عسكريين أمريكيين كانت اعتقلتهم أمس، واكتفى المسؤول الأمريكي أن العسكريين الأربعة أُطلق سراحهم، وذلك بعد ساعتين من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أن الليبية تعتقل هؤلاء الجنود الأربعة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت أن واشنطن على تواصل مع السلطات في طرابلس، للتوصل إلى إطلاق سراحهم، ولم تذكر وزارة الخارجية أو وزارة الدفاع "البنتاغون" أي تفاصيل عن أسباب أو مكان اعتقال هؤلاء العسكريين الأمريكيين.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن المعتقلين ملحقون بالفريق الأمني للسفارة الأمريكية في طرابلس، وربما كانوا في مهمة استطلاعية لتحديد طرقات للهرب يمكن استخدامها في المستقبل من جانب الدبلوماسيين.

وكانت السفارة الأمريكية في بنغازي قد تعرضت لهجوم في سبتمبر 2012 أسفر عن مقتل السفير الأمريكي وثلاثة أمريكيين آخرين، وفي نهاية نوفمبر، قُتل مدرس أمريكي بالرصاص في هجوم أيضا في بنغازي.

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