أخبار عاجلة

5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست -
الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. DMC

«الكهرباء» تخسر 15 مليار جنيه فى 2013 بسبب تراجع معدلات التحصيل

Google+ Print
«الكهرباء» تخسر 15 مليار جنيه فى 2013 بسبب تراجع معدلات التحصيل «الكهرباء» تخسر 15 مليار جنيه فى 2013 بسبب تراجع معدلات التحصيل
مصادر: أكثر من نصف المصريين لم يدفعوا الفواتير و«القابضة»: صرف أرباح العاملين فى يناير

كتب : محمد مجدى منذ 16 دقيقة

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة أن خسائر شركات إنتاج الكهرباء جراء انخفاض معدلات تحصيل فواتير استهلاك التيار الكهربى تبلغ خلال العام الماضى نحو 15 مليار جنيه، مؤكداً أن حالة عدم الاستقرار الأمنى منعت المحصلين من دخول بعض المناطق، إضافة إلى دعوات البعض لمقاطعة دفع الفواتير نتيجة وجود رسوم النظافة على الفاتورة أو لأغراض سياسية سواء أثناء حكم تنظيم الإخوان أو بعد ثورة 30 يونيو. أضاف المصدر لـ«الوطن» أن أكثر من نصف المستهلكين للتيار الكهربى امتنعوا عن سداد الفواتير فى مرحلة معينة من عام 2013، موضحاً أن قيمة التحصيل تراوحت بين مليار جنيه وهى تمثل 33% من معدلات التحصيل، وأشهر أخرى بلغت القيمة 1.5 مليار جنيه بنسبة 50%، فى حين ارتفعت المعدلات فى الشهور الأخيرة بعد الإجراءات السريعة التى اتخذها المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس جابر الدسوقى، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، لتبلغ 2.1 مليار جنيه بنسبة تقترب من الـ70%. وأشار إلى أن خسائر شركات الكهرباء لن تؤثر على العاملين بنسب أرباحهم فى العام المقبل كما يحاول بعض المنتمين لتيارات سياسية بعينها ترويجه، حسب قوله، فشركات الكهرباء لم تحقق أرباحاً العام الماضى واعتمدت قيادات الوزارة أرباحهم على هيئة حوافز حصل عليها العاملون على مراحل بسبب عدم وجود سيولة مالية بالوزارة. من جهته، أكد المهندس جابر الدسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء ، أن المشاكل المالية للشركة ولوزارة الكهرباء سيتم حلها بالكامل حال وصول معدلات التحصيل لنسبة 100% ليتم جمع نحو 3 مليارات جنيه شهرياً من المستهلكين للتيار الكهربى. فى سياق منفصل، كشف «الدسوقى» أنه سيتم صرف باقى الأرباح المتأخرة للعاملين بقطاع الكهرباء فى يناير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست

5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست

مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)

مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)

تفاصيل صناعة النحاس في مصر

تفاصيل صناعة النحاس في مصر

مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)

مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)