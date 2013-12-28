اعتقال نائب سنى بارز ومقتل ستة بينهم شقيقه فى الأنبار غرب العراق

اعتقلت قوة أمنية عراقية، صباح السبت، النائب أحمد العلوانى أحد أبرز الداعمين للاعتصام المناهض للحكومة فى الأنبار، بعد اشتباكات كثيفة فى وسط الرمادى غرب بغداد، قتل فيها خمسة من حراس النائب السنى وشقيقه.

وقال ضابط برتبة رائد فى الشرطة لوكالة فرانس برس، أن "قوة أمنية هاجمت مقر إقامة النائب احمد العلوانى فى وسط الرمادى (100 كلم غرب بغداد) لاعتقاله صباح اليوم، لتندلع معركة بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية مع حراسه".

وأضاف "قتل خمسة من حراس العلوانى وشقيقه وأصيب ثمانية آخرين بجروح، فيما أصيب عشرة من عناصر القوة الأمنية أيضا".

وأكد ضابط برتبة نقيب فى الشرطة تفاصيل العملية، وطبيب فى مستشفى الرمادى حصيلة الهجوم.