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الطيران المدنى : نسعى للاعتماد على التمويل الذاتى وعدم انهاك موازنة الدولة

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الطيران المدنى : نسعى للاعتماد على التمويل الذاتى وعدم انهاك موازنة الدولة الطيران المدنى : نسعى للاعتماد على التمويل الذاتى وعدم انهاك موازنة الدولة

عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدنى

 

أكد المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدنى أن إستراتيجية الوزارة تهدف الى تحقيق المهام المكلفة بها فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ، والعمل على التحسين المستمر لمستويات الأمن والسلامة بما يحافظ على المستويات العالمية التي تطبقها شركات الوزارة.

وقال فاضل – فى ندوة نظمتها أندية الليونز فى – أن الاستراتيجية تستهدف الاعتماد على التمويل الذاتى وعدم انهاك موازنة الدولة فى تمويل مشروعات الطيران المدنى ، والاهتمام بالعامل البشرى وتطوير آداء العاملين والتطويروالتحديث المستمر للأنظمة والاجراءات المستخدمة فى آداء خدمات وأنشطة الطيران المدنى الى جانب الحد من الآثار السلبية للنقل الجوى على البيئة ، وأضاف أن خطط الوزارة مستمرة لتحويل مطارالقاهرة الى مطار محورى للركاب والبضائع والاهتمام .

وأكد أعضاء الليونز فى أسئلتهم واقتراحاتهم – خلال الندوة التى أقيمت مساء أمس لتطوير العمل فى شركات الوزارة – على ضروروة الاستمرارفى تحسين مستوى الخدمات المقدمة بالمطارات المصرية ، والعمل على دعم الإقتصاد الوطني عن طريق التمسك بالسفر على الشركات الوطنية المصرية ..ودعا الحاضرون الشركات المصرية للمساهمة في دعم المشروعات الخيرية التي تقيمها أندية الليونز خاصة في مجال الصناعات اليدوية الصغيرة و التعليم ومكافحة الفقر.

يذكر أن نوادي ليونز الدولية هي منظمة خيرية لديها مايفوق 44 الفا و500 نادى ، ويفوق عدد أعضائها 3ر1 مليون عضو في 203 بلدان حول العالم ..وتهدف الى تلبية احتياجات المجتمعات المحلية على النطاقين المحلي والعالمي وتوفير الخدمات العلمية والثقافية ، ونشر معاني الخير والتعاون بين الشعوب ، والعمل على نشر المعرفة بكل الوسائل الممكنة ، ومساعدة المكفوفين ، وإقامة ودعم المشروعات الخيرية.

 

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