القطب الشمالي في انتظار ميلاد 5 آلاف دب قطبي بداية العام الجديد

قال الصندوق العالمي للحياة البرية اليوم إن القطب الشمالي في انتظار ميلاد نحو خمسة الاف دب قطبي جديد بحلول بداية العام الجديد وهو الوقت الذي تولد فيه الدببة كل عام.

ونسبت وكالة انباء نوفوستي الروسية في نشرتها باللغة الانجليزية إلى فيكتور نيكيفوروف رئيس فرع الصندوق في روسيا ” لسوء الحظ .. هناك قليل من المعلومات بشأن عدد الدببة القطبية في روسيا الان حيث أن دراسة شاملة لفصيل واحد فقط من ثلاثة فصائل كبرى يتطلب ملايين الدولارات”.

ويحتفل الصندوق بعيد ميلاد الدب القطبي في 29 ديسمبر من كل عام. وتضع اناث الدببة صغارها في شهري ديسمبر ويناير.

وكان وزير الموارد الطبيعية الروسي سيرجي دونسكوي قد قال في وقت سابق من العام إن العدد الاجمالي للدببة القطبية في المنطقة الروسية من القطب الشمالي تقدر بما يتراوح بين خمسة الاف وستة الاف دب.

ويقدر العلماء عدد الدببة القطبية في العالم بما يتراويح بين 20 الفا و 25 الف دب ، والدببة القطبية عرضة لخطر الانقراض بسبب صيدها والتلوث والتغيير المناخي.

> أ.ش.أ