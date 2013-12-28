القبض علي إمام مسجد متهم بالتورط في إشعال النار بمطرانية سوهاج

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة سوهاج القبض علي إمام مسجد، مساء الجمعة، بتهمة بالتورط في أحداث مطرانية سوهاج وإضرام النيران في مبناها، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس الماضي.

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من العميد حسين حامد، مدير المباحث الجنائية يفيد بالقبض علي «عبد المعز. ع.أ» 42 سنة، إمام مسجد بمديرية أوقاف سوهاج، ويقيم بدائرة مركز جرجا، كان مطلوبا ضبطه وإحضاره في القضية رقم 2408 إداري قسم ثان سوهاج لسنة 2013، في أحداث التعدي علي مطرانية سوهاج، القريبة من ميدان الثقافة، وذلك تنفيذا لقرار النيابة الكلية.

وتحرر محضر بعملية ضبط إمام المسجد، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.