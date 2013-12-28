"صندوق مكافحة الإدمان" ينظم مؤتمرا شعبيا بدمياط

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مؤتمراً شعبياً موسعاً لمكافحة الإدمان بدمياط بحضور السيد اللواء محمد عبد اللطيف

> محافظ دمياط، والسيد عمرو عثمان مدير الصندوق، ومديرى مديريات التربية والتعليم والأوقاف والصحة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى، وممثل عن الكنيسة، وعدد من القيادات الشعبية بالمحافظة، بالإضافة إلى 250 شابا وفتاة. وخلال المؤتمر أوضح اللواء محمد عبد اللطيف

> أن المحافظة تمثل قدوة فى العمل والإنتاج وانحسار البطالة،

> كما أنها المحافظة الأولى التى قد بدأت إجراء تحاليل تعاطى المخدرات للمتقدمين لاستخراج أو تجديد رخص القيادة بكل أنواعها، ووجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنشاء مركز لعلاج الإدمان بالمحافظة بالتعاون مع الصندوق، ووافق على إنشاء مقر لرابطة متطوعى الصندوق بالمحافظة، كما قرر بدء تخصيص أماكن دائمة لإعلانات الطرق (Outdoor) للحملات الإعلانية للصندوق، وأعلن أنه خلال عطلة نصف العام الدراسى ستتبنى المحافظة حملتين موسعتين لمكافحة الإدمان والتوعية بالمحافظة.

وعلى جانب آخر وجه مدير الصندوق الشكر لرابطة المتطوعين بالمحافظة وأعلن أن الصندوق نفذ بالمحافظة خلال الفترة الماضية دليل "اختار حياتك" للتوعية بالمخدرات، واستفاد منه 4000 شاب وفتاة على مستوى 100 مدرسة و30 مركز شباب داخل 15 قرية، كما تم تنظيم سلسلة لقاءات اتصال جماهيرى استفاد منها 100 أسرة و500 شاب وفتاة.

وأوضح أنه خلال المؤتمر قام أعضاء رابطة شباب الصندوق بالمحافظة بإصدار أول مجلة شبابية للتوعية بالمخدرات باسم "أحلامنا" وذلك بجهودهم الذاتية، كما قاموا بعرض فيلم تسجيلى عن نشاطهم بالمحافظة، وعرض عمل مسرحى يناقش قضية الإدمان ويصحح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمشكلة، وذلك فى إطار كوميدى ساخر، وقد قام بالتمثيل فى العرض بعض المواهب الفنية من الطلبة والشباب ممن تم اكتشافهم ببرامج التوعية بمدارس المحافظة.