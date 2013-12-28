"كاثرن آشتون" تستأنف جولتها فى الأقصر وتزور معابد الكرنك

تزور "كاثرين آشتون" الممثلة العليا للسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى،وأسرتها، اليوم السبت، معابد الكرنك استكمالا لجولتها التى بدأتها أمس الجمعة فى مدينة الأقصر.

كانت المسئولة الأوروبية وأسرتها قد زاروا صباح أمس الجمعة، آثار البرالغربى، حيث بدأوا زيارتهم بمنطقة وادى الملوك بالبر الغربى، ثم توجهوا لمعبد مقبرة حتشبسوت، ثم مقبرة نفرتارى، وتمثالى ممنون ثم معبد هابو،وبعدها توجهوا للاستمتاع برحلة نيلية بـ"فلوكة" فى النيل، ثم توجهوا لمعبد الأقصر.

وتقيم "آشتون" فى الجناح الملكى بفندق "ونتر بالاس"، الذى شهد إجراءات أمنية مشددة، وأوضح مصدر، أنه تم حجز 15 غرفة لها ولمرافقيها بالفندق.

كانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى، قد وصلت الخميس، على الرحلة القادمة من القاهرة، وتقضى فى الأقصر ثلاثة أيام، على أن تغادر ظهر غد، على الرحلة رقم 356، المتجهة إلى القاهرة.