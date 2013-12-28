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مستشار الرئيس:تجاوزنا عودة "الطوارئ"ولا نحتاج لفرضها لمواجهة العنف

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مستشار الرئيس:تجاوزنا عودة "الطوارئ"ولا نحتاج لفرضها لمواجهة العنف مستشار الرئيس:تجاوزنا عودة "الطوارئ"ولا نحتاج لفرضها لمواجهة العنف

قال الدكتور مصطفى حجازى المستشار السياسى لرئيس الجمهورية، إن تجاوزت مرحلة عودة حكم الطوارئ حتى إذا زاد العنف، لافتاً إلى أن أفضل ما حدث فى المرحلة السابقة أننا صرنا نحاول أن نتفوق على أنفسنا.

وأضاف حجازى فى حواره مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن هذا الأمر ينطبق على خارطة المستقبل، وعلى نوعية الإطار القانونى الذى نريد أن نحيا به قائلاً "بالتأكيد، لو كان الوقت كما كان فى عصر الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لكان هناك من الذرائع ما قد يقبل به الناس إعادة حالة الطوارئ مرة أخرى، لكننا نعرف الآن أننا نستطيع أن ننتصر على هذا الإرهاب فى إطار قانونى غير استثنائى، ونحن نريد أن نودع حالة الاستثناء فى كل الأحوال".

وأكد أنه فى إطار القانون العادى، ومنظومات حقوق الإنسان وقيم المجتمع، فإننا سننتصر على الجريمة وسننتصر على الإرهاب، مضيفاً "إذن فلا نحتاج إلى منظومة الطوارئ أو ما شابه، بل ما نحتاجه هو أن الجميع يُقرر ويتأكد ويقبل أننا فى دولة، وأنه لن يسمح لأحد بتحدى فكرة ومبدأ القانون، حيث إن هذا أقوى وأمضى وأكثر أثراً من أى طوارئ".

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مصر 365

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