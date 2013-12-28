السودان تجهز لافتتاح 14 ميناء بريا مع الدول المجاورة العام المقبل

كشفت وزارة النقل والطرق والجسور السودانية، عن ترتيبات لفتح 14 ميناء بريا فى الحدود مع الدول المجاورة خلال العام المقبل.

وقال رئيس وحدة النقل البرى بالوزارة عبد الإله عمر الشريف - فى تصريح للمركز السودانى للخدمات الصحفية أمس الجمعة، إن الموانئ التى سيتم افتتاحها تشمل ميناء "اللفة" الرابط مع دولة إريتريا، وميناء "القلابات" مع إثيوبيا، وميناء "أدرى" مع تشاد، بالإضافة إلى ميناء "أم دافوق" مع إفريقيا الوسطى، وعشرة موانئ مع دولة جنوب السودان.

وأشار "الشريف"، إلى توقيع اتفاقيات وبروتوكولات مع هذه الدول بشأن تنفيذ الموانئ وفتحها خلال فترة زمنية وجيزة.