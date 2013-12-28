30 فرصة استثمار سياحى تطرحها هيئة التنمية السياحية

أعد الجهاز التنفيذى بالهيئة العامة للتنمية السياحية عرضا متكاملا لثلاثين فرصة للاستثمار السياحى فى القطاعات المختلفة لمناطق التنمية السياحية، حيث اتسمت منهجية الفرص المطروحة بالعديد من الطرق المستحدثة لم تشهدها جميع عمليات الطرح السابقة، من خلال إدراج البيانات كافة والخرائط والحدود والأبعاد للمواقع المطروحة، وتحديد المؤشرات الاستثمارية التقديرية والعناصر والمكونات المستهدفة، بما يحقق الضمانة لجدوى التنفيذ وتنوع المنتج السياحى، وإضافة وتطوير واكتمال القطاعات السياحية القائمة.

أسفرت مجهودات وزير السياحة هشام زعزوع فى عرض فرص الاستثمار المطروحة، وكذا الآليات التى اتخذتها الهيئة العامة للتنمية السياحية فى عرض وترويج الفرص المطروحة، من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للهيئة وورش العمل والاجتماعات التنسيقية والتوضيحية، خلال الأسبوعين الماضيين عن تلقى خمسة عروض استثمارية مؤكدة من خمس شركات استثمار سياحى أربع منها مصرية وشركة من إحدى الدول الخليجية.

واشتملت العروض المقدمة على كل الدراسات الفنية والاقتصادية والمالية والخبرات فى مجال الاستثمار، بتكاليف استثمارية تقديرية (2.5 مليار جم)، من خلال إقامة مشروعات متنوعة (وحدات سياحية، وفنادق، مارينا، ومنتجعات استشفائية، ووحدات إقامة)، من خلال تنمية خمسة مواقع ضمن الفرص الاستثمارية المطروحة (عدد أربع قطع بمنطقة العين السخنة، وقطعة بمنطقة جنوب مرسى علم) على مساحة إجمالية تقريبية (5.6 مليون م2).

وتقدم عدد من شركات التنمية والاستثمار بطلبات على مواقع عديدة بالفرص الاستثمارية المطروحة، وجار قيامها باستيفاء دراستها الفنية والاقتصادية والمالية، ومن المتوقع خلال المرحلة القريبة المقبلة أن ترقى لمستوى العروض، وتشير جميع المؤشرات إلى زيادة ثقة مناخ الاستثمار السياحى المحلى والعربى، فى إطار السياسات المطبقة فى المرحلة الحالية.

وتقوم الهيئة العامة للتنمية السياحية بصفة دورية بتقييم العروض المقدمة وإكمال الدراسة الفنيــة والمالية والاقتصادية، ومن المتوقع تدفق العديد من العروض المختلفة والمتنوعة على الفرص الاستثمارية المطروحة خلال المرحلة المقبلة.