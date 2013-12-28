القبض علي شاب أثناء توزيعه منشورات ضد الدستور بمدينة الحمام

أعلنت مديرية أمن مطروح عن تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الحمام إلقاء القبض على محمد – ع – ا- ع ( 20 سنة ) حاصل على دبلوم تجارة ومقيم العزبة البحرية – الحمام ومطلوب ضبطة وإحضاره في القضية إداري الحمام الخاصة بتوزيع المنشورات والتحريض علي العنف ضد الجيش والشرطة.

حيث تم إلقاء القبض عليه أثناء بتوزيع منشورات لمهاجمة الدستور ومطالبة المواطنين بمقاطعة الاستفتاء علي الدستور وحيازته لبعض المنشورات والمطبوعات الخاصة بحزب الحرية والعدالة عقب إتخاذ الإجراءات القانونية حيث تم ضبطة بالقرب من مسكنه وبحوزته حقيبة بلاستيكية تحتوي علي مجموعة من المطبوعات الخاصة بحزب الحرية والعدالة للتعريف بجماعة الإخوان المسلمين وبعض الكتيبات الخاصة بحزب الحرية والعدالة والأوراقالشخصية وكارنية إنضمامة لحزب الحرية والعدالة وبعض الكتب للإمام حسن البنا والسيد قطب.

تم التحفظ علي المضبوطات تحت تصرف النيابة تم التنسيق مع فرعي الامن العام والامن الوطني تحرر عن ذلك المحضر اللازم احوال اليوم قسم شرطة الحمام وجاري العرض علي النيابة.