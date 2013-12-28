أخبار عاجلة

الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بدء تطبيق حظر ذبح "عجول البتلو" الأقل من 250 كيلو جراما

Google+ Print
بدء تطبيق حظر ذبح "عجول البتلو" الأقل من 250 كيلو جراما بدء تطبيق حظر ذبح "عجول البتلو" الأقل من 250 كيلو جراما

قال الدكتور لطفى شاور، مدير عام التفتيش على اللحوم والمجاز بالسويس، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن مديريات الطب البيطرى بالمحافظات بدأت، تنفيذ قرار الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة، الذى حمل رقم 1930 لسنة 2013، بحظر ذبح عجول البتلو أقل من 250 كيلو جراما بمختلف المحافظات، وتجريمه تجريما كاملا، وإحالة المخالفات إلى جهات التحقيق.

مشيرا إلى أن القرار يساهم فى زيادة أعداد الثروة الحيوانية لأغراض التربية والتسمين، والحد من استيراد اللحوم الحمراء.

يأتى ذلك بينما اتفقت وزارتى الزراعة والتموين على قيام الأخيرة بتوفير 1.5 مليون طن "ردة"، مدعمة لمزارع التربية والتسمين فى قطاع الإنتاج الحيوانى، لتخفيض تكلفة الإنتاج، وزيادة عائد صغار المزارعين من الإنتاج الحيوانى، ولحماية نحو 500 ألف رأس من عجول البتلو، يتم ذبحها سنويا بالمخالفات للقرار الوزارى، كان يتم ذبحها عند وزن أقل من 120 كيلو وفقا للقرار رقم 176 لسنة 1986، الذى تقرر أن يتم إلغاؤه نهائيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365