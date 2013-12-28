نصائح مهمة للتخلص من تسلخات وتقرحات الطفل الرضيع

أرسلت رانيا رشاد 26 عاما تسأل، يعانى طفلى الرضيع من ظهور تقرحات وتسلخات متفرقة وبقع ملتهبة بين فخذيه وفى أعضائه التناسلية، ويظل يصرخ طوال الليل علما بأنه لم يتم شهره الثانى، فماذا أفعل؟

أجابت الدكتورة ابتسام عمرو استشارى أمراض الجلدية على السؤال، مؤكدة أن الطفل الرضيع يجب عرضه على طبيب مختص مع اتباع بعض النصائح طوال فترة علاجه وبعد علاجه أيضا :

- لا تتهاونى فى تهوية جسم الطفل خاصة فى الجو الحار، وحتى فى الشتاء وأثناء تدفئته بالمدفأة، عليكى بتهوية الطفل بين الحين والآخر فى جو الدافئ وتخفيف الملابس الكثيرة المكدسة التى يرتديها عند الخروج من المنزل.

- انتظمى فى إعطاء الطفل الدواء الذى يصفه الطبيب والذى فى الغالب ما يكون عبارة عن مرهم خاص بالأطفال لعلاج التسلخات ويوضع بعد كل تغيير للحفاض، ويغسل مكان التبرز بالمياه الدافئة لمدة كافية، وتنظيف المكان بالكامل، وبعدها يجفف الطفل برفق ويوضع المرهم بعناية، ويوضع الحفاض الذى يقرره الطبيب، وقد يمنع الأم من وضع الحفاض فى الحالات المتقدمة.

- اهتمى بنوعيات الملابس الداخلية للطفل، واختريها بعناية فائقة، ولا يجب أن يرتدى الطفل فى الصيف أو الشتاء سوى الملابس القطنية مباشرة على الجلد.

- استشيرى طبيبك فى تغيير نوع الحفاض المستخدم للطفل، وعليكى اختياره بدقة واهتمى بالنوعية التى تناسبه وتناسب جلده الحساس، وينصح بتهوية الطفل بين الحين والآخر من الحفاض وخلعه لبعض الوقت خلال اليوم.