"فاضل": نعتمد على التمويل الذاتى فى مشروعاتنا لعدم إنهاك الموازنة العامة

قال المهندس عبد العزيز فاضل، وزير الطيران المدنى، إن الوزارة لديها إستراتيجية تتمثل فى تحقيق المهام المكلفة بها، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والعمل على التحسين المستمر لمستويات الأمن والسلامة، بما يحافظ على المستويات العالمية التى تطبقها شركات الوزارة، والاعتماد على التمويل الذاتى وعدم إنهاك موازنة الدولة فى تمويل مشروعات الطيران المدنى.

وأضاف "فاضل"، خلال ندوة أندية "ليونز" القاهرة، بأحد فنادق المطار الجديد، أن من ضمن أولويات الوزارة فى الفترة الحالية الاهتمام بالعامل البشرى وتطوير أداء العاملين، والتطوير والتحديث المستمر للأنظمة والإجراءات المستخدمة فى أداء خدمات وأنشطة الطيران المدنى، إلى جانب الحد من الآثار السلبية للنقل الجوى على البيئة، وتحدث الوزير عن خطط الوزارة المستمرة لتحويل مطار القاهرة إلى مطار محورى للركاب والبضائع، واستمع لأسئلة الحاضرين وملاحظاتهم واقتراحاتهم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة بالمطارات المصرية.

من ناحيتهم أظهر أعضاء الليونز تمسكهم بالتمسك بالسفر على الشركات الوطنية المصرية، ودعوة الشركات المصرية للمشاركة فى دعم المشروعات الخيرية التى تقيمها أندية الليونز، خاصة فى مجال الصناعات اليدوية الصغيرة والتعليم ومكافحة الفقر، وأهدى الأعضاء درع الأندية لوزير الطيران تقديراً لجهوده فى خدمة الوطن.

يذكر أن نوادى ليونز الدولية منظمة خيرية لديها ما يفوق 44.500 نادى، يفوق عدد أعضائها 1.3 مليون عضو فى 203 بلاد حول العالم، وتحاول المنظمة تلبية احتياجات المجتمعات المحلية على النطاقين المحلى والعالمى، وتتلخص أهدافها فى الخدمات العلمية والثقافية ونشر معانى الخير والتعاون بين الشعوب، والعمل على نشر المعرفة بكل الوسائل الممكنة.