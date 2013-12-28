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مورينيو يأمل في إصابة سواريز قبل صدام ليفربول وتشيلسي

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مورينيو يأمل في إصابة سواريز قبل صدام ليفربول وتشيلسي مورينيو يأمل في إصابة سواريز قبل صدام ليفربول وتشيلسي

يأمل البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي في أن يكون تعرض الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم ليفربول لإصابة خفيفة تمنعه من اللعب أمام فريقه يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم سواريز موسما استثنائيا هذا العام إذ سجل 19 هدفا في 13 مباراة فقط مع فريقه ليفربول بالدوري.

وقال مورينيو في تصريحات أبرزتها صحيفة ديلي ميل "ربما يكون تعرض سواريز لإصابة أمام مانشستر سيتي، أنا لا أمل في إصابة كبيرة فقط إصابة خفيفة تمنعه من اللعب 4 أيام".

ويلتقي تشيلسي صاحب المركز الثالث مع ليفربول صاحب المركز الرابع في قمة الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل.

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