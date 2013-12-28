مدرب فالنسيا الجديد يتعهد بإعادة الفريق لمكانته التاريخية

فالنسيا (إفي) - وصل المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي إلى مدينة فالنسيا الإسبانية ليتولى رسميا مهمة تدريب فريقها، متعهدا بإعادة "الخفافيش" إلى مكانتهم المرموقة.

كان في انتظار بيتزي عدد كبير من مشجعي فالنسيا، حيث حظي باستقبال حافل وسط اهتمام إعلامي، وقام بإمضاء توقيعات لمعجبيه والتقاط صور معهم.

وقال المدرب، الذي لعب في السابق لمنتخب إسبانيا، في تصريحاته الصحفية الأولى "إنني سعيد للغاية بهذا الاستقبال، هذا أمر مفاجيء بالنسبة لي، إنني متحفز لإعادة فالنسيا للمكانة التي يستحقها تاريخيا".

وشدد بيتزي على ضرورة "العمل وبذل كثير من الجهد في الفترة المقبلة وخلق اجواء من الهدوء والاستقرار".

وعن اسباب فسخ تعاقده مع فريق سان لورنزو بعد تتويجه بلقب دوري أبرتورا المحلي، أجاب "فالنسيا أحد أكبر الفرق في إسبانيا وأوروبا، أعتقد أن فرصه كبيرة في التطور وتحقيق نجاحات أكبر، مكانته معروفة في سجلات التاريخ".

وسيقود بيتزي تدريبات فالنسيا يوم الأحد، على أن يتم تقديمه رسميا امام وسائل الاعلام يوم الاثنين، وسيخوض مباراته الأوله في الدربي امام ليفانتي بالليجا يوم 4 يناير على ملعب ميستايا.

وسيخلف بيتزي المدرب الصربي ميروسلاف ديوكيتش الذي ترك منصبه بعد سلسلة من النتائج المخيبة هذا الموسم جعلته في المركز الـ11 بالدوري، وخاصة بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد 0-3.