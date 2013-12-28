أخبار عاجلة

الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

الزينى: استقرار أسعار الحديد والأسمنت بسبب إجازات الكريسماس

Google+ Print
الزينى: استقرار أسعار الحديد والأسمنت بسبب إجازات الكريسماس الزينى: استقرار أسعار الحديد والأسمنت بسبب إجازات الكريسماس

قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن مواد البناء مستقرة فى الأسواق على مدار الأسبوع لاستعداد القائمين على القطاع بإجازات رأس السنة الميلادية، وتوقف الكثير من عمليات البناء.

وأضاف الزينى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن أسعار الأسمنت تتراوح من ٥٥٠ إلى ٦٠٠ جنيه للطن، كما يبلغ سعر حديد التسليح فى الأسواق من 5100 إلى 5200 جنيه للطن، بعد تراجع أسعاره للمعدلات الطبيعة، بعد أن وصل خلال الفترة الماضية 6 آلاف جنيها للطن.

وأشار الزينى إلى أنه تم تشكيل أعضاء مجلس إدارة شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية برئاسة أحمد الزينى رئيساً للشعبة، ومجدى عباس نائب رئيس الشعبة، وأنور شاكر سكرتير الشعبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة»

رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة»

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها

ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها