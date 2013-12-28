الزينى: استقرار أسعار الحديد والأسمنت بسبب إجازات الكريسماس

قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار مواد البناء مستقرة فى الأسواق على مدار الأسبوع لاستعداد القائمين على القطاع بإجازات رأس السنة الميلادية، وتوقف الكثير من عمليات البناء.

وأضاف الزينى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن أسعار الأسمنت تتراوح من ٥٥٠ إلى ٦٠٠ جنيه للطن، كما يبلغ سعر حديد التسليح فى الأسواق من 5100 إلى 5200 جنيه للطن، بعد تراجع أسعاره للمعدلات الطبيعة، بعد أن وصل خلال الفترة الماضية 6 آلاف جنيها للطن.

وأشار الزينى إلى أنه تم تشكيل أعضاء مجلس إدارة شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية برئاسة أحمد الزينى رئيساً للشعبة، ومجدى عباس نائب رئيس الشعبة، وأنور شاكر سكرتير الشعبة.