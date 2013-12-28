مسئول نفطى: مرفأ الحريقة الليبى يستأنف الصادرات خلال أيام

قال مسئول نفطى، أمس الجمعة، إن مرفأ الحريقة فى شرق ليبيا سيستأنف تصدير النفط خلال أيام بعد أن توصلت السلطات إلى اتفاق مع المحتجين لإنهاء أربعة أشهر من الحصار، وكان رجال قبائل ومحتجون آخرون احتلوا مرفأ الحريقة الذى يقع فى أقصى شرق ليبيا منذ أغسطس لدعم مطالب سياسية ومالية على الرغم من عدة محاولات حكومية لإعادة فتح المرفأ.

وسيكون إعادة فتح مرفأ التصدير نصرا لرئيس الوزراء على زيدان الذى يسعى جاهدا لإنهاء الحصار للحقول والمرافئ النفطية الذى قلص إنتاج ليبيا من النفط إلى 250 ألف برميل يوميا من 1.4 مليون ب-ى فى يوليو، وتبلغ الطاقة التصديرية لمرفأ الحريقة 110 آلاف برميل يوميا ويخدم أيضا مصفاة نفط طبرق.

وقال محمد بن شتوان، رئيس شركة الخليج العربى للنفط أجوكو، التى تقوم بتشغيل مرفأ الحريقة لـ"رويتر"، إنه تم التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مرفأ التصدير، وقال "شتوان" فى مدينة بنغازى الشرقية "ترسو سفينة فى المرفأ وسوف تستأنف الصادرات خلال أيام"، وأضاف أن النفط من حقل سرير تم ضخه بالفعل إلى المرفأ.