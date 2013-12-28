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دراسة: بريطانيا أول اقتصاد أوروبى فى 2030

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دراسة: بريطانيا أول اقتصاد أوروبى فى 2030 دراسة: بريطانيا أول اقتصاد أوروبى فى 2030

أشارة دراسة لمركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية إلى أن بريطانيا ستتفوق على فرنسا وألمانيا وستكون أول أوروبى بحلول 2030، نشرتها يوم الخميس صحيفة ديلى تلغراف.

ووفقا لهذا المركز ستتقدم بريطانيا على فرنسا فى 2018 وستتفوق على ألمانيا فى العام 2030، لكن على المستوى العالمى ستتقدم عليها الهند والبرازيل فى الفترة نفسها.

وأفادت الدراسة أنه "من المتوقع أن تخسر ألمانيا موقعها كأول اقتصاد فى غرب أوروبا لصالح بريطانيا فى العام 2030، بسبب التطور الأهم لسكانها واعتمادها الأقل على الاقتصادات الأوروبية الأخرى".

وأكدت الدراسة أن "فرص ألمانيا ستتحسن إلى حد كبير فى حال انهيار اليورو".

وأوضحت الدراسة "إذا اعتمدت ألمانيا على المارك فبالتأكيد لن تلحق بها بريطانيا قبل سنوات".

وأكد رئيس مركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية دوغلاس ماكوليامز، أن الاقتصاد البريطانى قد يتطور بوتيرة أسرع فى حال انسحبت البلاد من الاتحاد الأوروبى.

وصرح ماكوليامز لـ"ديلى تلغراف" "على الأجل القصير فإن وقع (الخروج من الاتحاد الأوروبى) سيكون سلبيا دون أدنى شك"، فى مرحلة أولى "لكن شعورى أنه سيصبح إيجابيا بعد نحو 15 سنة".

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مصر 365

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