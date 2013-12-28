قيادى بالنور للإخوان بختام مؤتمر الإسكندرية:لن نستفز.. فموتوا بغيظكم

اختتمت الأمانة العامة لحزب النور بالإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، مؤتمرها لدعم وتأييد الدستور وحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء، الذى من المقرر له أن يعقد يومى 14 و15 يناير المقبل، وبالإضافة إلى التوضيح والرد على حملات تشويه الدستور وحزب النور.

ومن جانبه، اختتم المؤتمر بكلمة للشيخ شريف الهوارى، عضو مجلس الشيوخ بحزب النور، إن مصر تتعرض إلى حملة شرسة من أجل تقسيمها، ونشر الفوضى فيها، ولكن الشعب المصرى لا يسمح بذلك، قائلاً: "موتوا بغيظكم".

وأضاف "الهوارى": "نحن لا نستدرج ولا نستفز، وهذا ما سوف يزيد حتى أن ننزل إلى المستنقع معهم، ونحن مستمرون إلى النهاية من أجل المصلحة العامة وليس المصلحة الشخصية".

وكان قد حضر المؤتمر كل من الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، والشيخ شريف الهوارى، عضو مجلس الشيوخ بحزب النور، والشيخ محمود عبد الحميد عضو مجلس الشيوخ بحزب النور، والشيخ عادل نصر مسئول الدعوة السلفية بقطاع شمال الصعيد، والمهندس جلال مرة أمين عام حزب النور، والشيخ طارق فهيم الأمين العام المساعد لقطاع غرب الإسكندرية، نادر بكار مساعد رئيس الحزب بشئون الإعلام.

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