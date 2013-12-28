"الصايغ": ستحدث احتجاجات حال استمرار التجاوزات الحكومية بالإسماعيلية

ناشد صلاح الصايغ، عضو مجلس الشورى السابق، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، سرعة التدخل لوقف مهزلة التعيينات الجديدة، بشركه القناة لمياه الشرب والصرف الصحى ومقرها محافظة الإسماعيلية.

وطالب "الصايغ" وزير الإسكان بلفت نظر رئيس الشركة لوضع شروط وقواعد ومعايير محددة للاختيار والتوظيف، من خلال مسابقة تنشر فى الصحف ووسائل الإعلام، وبشكل ديمقراطى شفاف تتوافر فيه أسس العدالة أمام الجميع، وعلى رأسها معيار الكفاءة والتقديرات الأعلى فى المؤهلات المطلوبة، وأن يكون المتقدمين لشغل وظائف الشركة الجديدة من مواليد وأبناء محافظات القناة الثلاث، الإسماعيلية والسويس وبورسعيد.

كما طالب النائب السابق، أيضا بتدخل اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية، على أن يكون على مسافة واحدة من جميع الشباب المتقدمين لوظائف الشركة، محذرا من أن عدم تحقيق العدالة والشفافية تفجر الاحتجاجات الواسعة، والمظاهرات حال الأخذ بالنظام القديم من (رشوة ومحسوبية)، نظرًا للحساسية البالغة لدى شباب محافظات القناة بشكل عام، مطالبا بسرعة تشكيل لجنة محايدة لفحص ومراجعة أوراق المتقدمين للتعيين.