أخبار عاجلة

5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست -
الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"الصايغ": ستحدث احتجاجات حال استمرار التجاوزات الحكومية بالإسماعيلية

Google+ Print
"الصايغ": ستحدث احتجاجات حال استمرار التجاوزات الحكومية بالإسماعيلية "الصايغ": ستحدث احتجاجات حال استمرار التجاوزات الحكومية بالإسماعيلية

ناشد صلاح الصايغ، عضو مجلس الشورى السابق، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، سرعة التدخل لوقف مهزلة التعيينات الجديدة، بشركه القناة لمياه الشرب والصرف الصحى ومقرها محافظة الإسماعيلية.

وطالب "الصايغ" وزير الإسكان بلفت نظر رئيس الشركة لوضع شروط وقواعد ومعايير محددة للاختيار والتوظيف، من خلال مسابقة تنشر فى الصحف ووسائل الإعلام، وبشكل ديمقراطى شفاف تتوافر فيه أسس العدالة أمام الجميع، وعلى رأسها معيار الكفاءة والتقديرات الأعلى فى المؤهلات المطلوبة، وأن يكون المتقدمين لشغل وظائف الشركة الجديدة من مواليد وأبناء محافظات القناة الثلاث، الإسماعيلية والسويس وبورسعيد.

كما طالب النائب السابق، أيضا بتدخل اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية، على أن يكون على مسافة واحدة من جميع الشباب المتقدمين لوظائف الشركة، محذرا من أن عدم تحقيق العدالة والشفافية تفجر الاحتجاجات الواسعة، والمظاهرات حال الأخذ بالنظام القديم من (رشوة ومحسوبية)، نظرًا للحساسية البالغة لدى شباب محافظات القناة بشكل عام، مطالبا بسرعة تشكيل لجنة محايدة لفحص ومراجعة أوراق المتقدمين للتعيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365