وجدي غنيم: الانقلاب لن يستطيع طمس الاخوان.. و"عبد الناصر كان أشطر"

كتب : جهاد أحمد السبت 28-12-2013 00:33

وصف الشيخ وجدي غنيم، اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة ارهابية بـ"الهبل والعبط" وقال إن الارهابيين هم "الجيش والشرطة وكل من ساعدهم وليس الإخوان المسلمين".

وأضاف، خلال فيديو له على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" للتعليق على إعلان جماعة الاخوان المسلمين جماعة إرهابية، أن "الارهابيون هم من قتلو 6 آلاف وجرحوا 20 ألف في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر خلال 9 ساعات".

وقال إن "النظام يحاول شيطنة الإخوان لأنهم يدعون للتربية، ويأخذون الإسلام بشمولياته، ويحاولون دعوة الناس للحق، وتسعى لتطبيق الخلافة الإسلامية، فالنظام يحاول شيطنة الإخوان، لأنهم أصحاب التضحيات من أجل الإسلام منذ زمن".

وقال إن "الاخوان لم يتعلموا من ما حدث معهم في عهد عبد الناصر، عندما ساعدوه ودعموه في الثورة، بعد أن أقسم على تطبيق الشريعة وإقامة الإسلام، فحنث وخانهم وسجنهم مثلما يحدث الآن".

وأضاف أن "من يحاربون الإخوان الآن ينفذون تعليمات الغرب، الذي يخشى الخلافة الإسلامية".

وقال غنيم إن "الإخوان من قبل كانوا صفحة في كتاب يمكن قطعها دون أي يدري أحد، ولكنهم أصبحوا الآن ورقة في كل كتاب".

وتساءل "لماذا راقب القضاة على انتخابات الرئاسة والبرلمان وبها إخوان، ومن المفترض أنهم إرهابيين؟ ولماذا وافقوا ان يحلف الدكتور محمد مرسي اليمين أمام المحكمة الدستورية وهو إرهابي؟".

وتابع: "خطأ الإخوان لا يعني طمسهم، ولن يستطيع النظام فعل ذلك، حيث فشل عبد الناصر من قبل، رغم قتلهم وسجنهم".

وختم: "أكبر دليل على سلمية الإخوان عدم مقاومة أعضائها أثناء القبض عليهم، خاصة المرشد العام محمد بديع".