أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة والطائف وجدة

هطلت أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة شملت مركز بحرة و حداء. كما هطلت أمس أمطار خفيفة إلى غزيرة على محافظة الطائف شملت أجزاء متفرقة من المحافظة والهدا والكر. جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

كما هطلت أمطار مابين متوسطة وغزيرة أمس على محافظة جدة شملت أحياء السنابل الأجاويد أم السلم الإسكان الجنوبي الروابي الحرازات.

ودعا الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين التزام المنازل لتجنب تجمعات المياه وما تسببه من ازدحام في بعض الطرقات، كما تهيب مديرية الدفاع المدني بكافة المواطنين والمقيمين خارج محافظة جدة في محافظات المنطقة خاصة العرضية الشمالية والجنوبية وشرق محافظة الليث والقنفذة الابتعاد عن محاولة قطع بطون الأودية خشية وجود سيول منقوله قد تتعرض لها بعض الأودية ومتابعة وسائل الإعلام وما يتم من توجيهات صادرة من الدفاع المدني نهدف من ورائها إلى حماية الأرواح والممتلكات من تعرضها للأخطار لاسمح الله.