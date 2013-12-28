انطلاق اختبارات جامعة الإمام.. الأحد

عقد وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور. عبدالله بن عبدالرحمن الشثري اجتماعاً مطولاً في مكتبه بحضور عمداء الكليات وبعض العمادات المساندة ومديري الإدارات ذات العلاقة لمناقشة استعداد الكليات لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1434-1435ه.

وفي بداية الاجتماع رحب وكيل الجامعة بالحضور وشكرهم على حضورهم وجهودهم وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي بناء على اهتمام وتوجيهات مدير الجامعة الدكتور/ سليمان بن عبدالله أبا الخيل بشؤون الطلاب والطالبات للوقوف على سير الاختبارات ومدى الاستعداد لها، وأكد د. الشثري على المسؤولية والأمانة التي تحملناها جميعا نحو طلاب الجامعة وخاصة فيما يتعلق بالمسيرة التعليمية ومنها الاختبارات ولهذا جاء الاجتماع للنظر في استعداد الكليات لاختبارات الفصل الدراسي الأول، وأن الاختبارات للطلاب والطالبات تشكل المفترق التعليمي لتقييم الطلاب ومعرفة مستوياتهم العلمية.

وأكد وكيل الجامعة للحضور البدء في كل ما يتعلق بذلك وتوفير كامل الترتيبات والخدمات المساندة والمساعدة التي من شأنها توفير الجو العلمي للطلاب والطالبات ليتمكنوا من أداء الاختبارات في راحة وسهولة ليحققوا بذلك أمنياتهم في الحياة، كما أشار إلى أهمية توافر الخدمات الطبية داخل الوحدات التعليمية ومركز دراسة الطالبات بفروعه أثناء الاختبارات.

كما حث الكليات على ضرورة رفع احتياجاتها من الجداول الدراسية في الوقت المحدد.

كما اطلع على الخطة الأمنية والمرورية للادارة العامة للسلامة والأمن الجامعي، وأكد وكيل الجامعة د. عبدالله الشثري على تحديد موعد الاختبارات الذي تقرر أن تبدأ يوم غدٍ الأحد الموافق 26/2/1435ه، بناء على التقويم الدراسي المعتمد من مجلس الجامعة.

كما ناقش وكيل الجامعة مع العمداء تحقيق مبدأ القيام بالواجب العملي والتعاون بين الجميع فيما يخص التصحيح لأوراق الإجابة وتدقيقها ومراجعتها قبل رصدها وترحيلها إلى النسخة الالكترونية الجديدة وبذل الجهد ومضاعفة العمل لإخراج النتائج في وقت مناسب والاستفادة من الخدمة الذاتية لأعضاء هيئة التدريس المتاحة لهم. وفي نهاية الجلسة دعا الله أن يوفق أبناءنا الطلاب والطالبات في أداء الاختبارات وللجميع التوفيق والسداد.

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