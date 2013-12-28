أكثر من 21 ألف «فحص زواج» بالمدينة المنورة

بلغ عدد المتقدمين لفحص الزواج في منطقة المدينة المنورة 21274 حالة خلال العام 1434ه في مراكز فحص الزواج التسعة بالمدينة المنورة كمركز رئيسي "ينبع- المهد-خيبر- العيص- الحناكية– بدر- العلا- وادي الفرع".

ذكر ذلك منسق فحص الزواج بالمنطقة الدكتور أحمد فضي الرحيلي وأضاف أن أكثر من تم فحصهم كان من المدينة المنورة بعدد 13.289 حالة يليها ينبع بعدد 2842 حالة. ومن جهة أخرى أصدر مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقه المدينة المنورة الدكتور خالد بن ضيف الله الحربي قراراً بتكليف الأستاذ/ خالد بن حمود القايدي مديرا لمركز فحص الزواج بالمدينة المنورة ويعد الأستاذ خالد القايدى من الكفاءات المميزة بصحة المدينة المنورة.