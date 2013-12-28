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المقصف الصحي «تربية غذائية» في بريدة

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المقصف الصحي «تربية غذائية» في بريدة المقصف الصحي «تربية غذائية» في بريدة

    يعيش طلاب مجمع القيروان الثانوي التعليمي ببريدة لقاءً صحياً يومياً مع وجبة الإفطار، التي تزينت لهم بكل مقومات الغذاء الصحي المتكامل والمتنوع، حرصاً من إدارة المجمع على تأمين كافة رغبات الطلاب الغذائية، التي خصصت قاعة متكاملة ومستقلة تحوي جميع الطلاب، وتوفر لهم المقاعد والمساحات، ليعيشوا جلسة غذائية تتوافر بها كل مقومات الراحة والهدوء.

عبدالله صالح الضبيعي صاحب فكرة المقصف والداعم الأول للمقصف الصحي المطور بثانوية القيروان قال: فكرة "المقصف الصحي المطور" لاحت أمامي وطرحتها على المدرسة متمثلة بالجهاز الإداري والذي رحب بها، مضيفاً بأن المقاصف المدرسية ليس الهدف منها الربح المادي وإنما تقديم وجبة صحية تساعد الطلاب على تحصيلهم المعرفي، وكان تشجيعه داعما لنا للمضي قدما لكي ننقلها من فكره إلى أرض الواقع متجاوزين جميع العقبات. مدير المدرسة صالح الحامد أكد أن الطلاب هم من يقدمون ويشرفون على زملائهم، وهناك شروط ومتطلبات صحية وبدنية يلزم على الطالب أن يتحصل عليها حتى يشارك في تقديم الخدمات، كوجود الشهادة الصحية المعتمدة، وأضاف: يعتمد الغذاء على المكونات العضوية المحلية، والبعيدة عن التدخلات الصناعية المستحدثة، والضامن للاشتراطات والمحاذير الصحية والبيئية، متمنياً أن يعمم مثل هذا العمل في جميع مدارس المملكة بعد النتائج الإيجابية المتميزة.

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