نوكيا تسحب خرائطها من متجر أبل

أعلنت شركة نوكيا الفنلندية سحب تطبيقها الخاص بالخرائط “هير مابس” من متجر أبل المخصص لتطبيقات آيفون وآيباد وآيبود.

وأوضحت نوكيا أن السبب في حذف التطبيق يعود إلى أن نظام التشغيل الجديد iOS 7 الذي أجرت عليه أبل تعديلات “لم تلائم تطبيق الخرائط ومن شأنها أن تفسد تجربة استخدامه.”

وأشارت نوكيا بحسب SKYNEWS إلى أن مستخدمي أجهزة أبل المحمولة لا يزالوا قادرين على الاستفادة من خدمة Here maps ولكن من خلال الموقع الرسمي للخدمة بنسخته المخصصة للأجهزة المحمولة M.here.com الذي يوفر جميع المزايا الملاحية التي يوفرها التطبيق الأصلي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها تطبيقات الخرائط جدلاً على متجر أبل للتطبيقات، فقد سبق لأبل أن حذفت تطبيق الخرائط الخاص بغوغل لإجبار المستخدمين على تحميل تطبيقها الخاص إلا أن الأخير عانى من مشاكل كثيرة أجبرت رئيس الشركة تيم كوك للاعتذار.