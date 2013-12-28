إفريقي ينقذ ابنه من فكي تمساح

أفادت وسائل إعلام محلية في زمبابوي بأن قرويا قاتل تمساحا بيديه العاريتين لتحرير ولده من بين فكيه في منطقة موتوكو الريفية الواقعة شمال شرقي البلاد.

وذكرت صحيفة “هيرالد” إن تافادزوا كاشيري وولده تابيوا كانا يحاولان عبور نهر عشية عيد الميلاد عندما هاجم التمساح الصبي.

وأضافت الصحيفة إن كاشيري قفز على ظهر التمساح وحاول إجباره على فتح فكيه بتوجيه اللكمات على رأسه ودس القصب في عيني الحيوان المفترس.

ومن ثم أطلق التمساح الصبي وتحول الى الأب الذي صارعه ليتحرر منه. وقالت الصحيفة إن الصبي فقد إحدى ساقيه كما أصيب ذراع الأب بجروح خطيرة، إلا إنهما نجيا.

ومن الشائع إن تهاجم التماسيح في المناطق الريفية في زمبابوي خلال موسم الأمطار، إلا أنه لا يتم الإبلاغ عن معظم هذه الحوادث.