هيئة المجتمعات العمرانية تستعد لطرح أراضٍ من 5 أفدنة إلى 100 فدان

أكد المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن هناك عدداً من الشركات تقدمت بعروض للهيئة من أجل المشاركة فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، وتنفيذ عدد من المشروعات السكنية بمساحات مختلفة، لافتاً إلى أنه جارى دراسة هذه العروض.

وفيما يتعلق بطرح أراضٍ جديدة، أضاف فهمى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك خطة سنوية للهيئة لطرح الأراضى للمستثمرين والقطاع الخاص والأهالى، مشيراً إلى أنه جارى حصر الأراضى فى كافة المدن الجديدة تمهيداً لطرح هذه الأراضى ابتداءً من 5 أفدنة إلى 100 فدان.

وأشار إلى أن الهيئة قدمت العديد من التيسيرات للمستثمرين المتعثرين وكذلك بعض الأهالى، وخفضت الفوائد لنسبة 70%، ومنحت مهلة تصل لـ6 شهور لاستخراج التراخيص.

من ناحية أخرى وفيما يخص التغييرات الجديدة التى حدثت بين القيادات فى هيئة المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، أشار فهمى إلى أنها تهدف إلى تجديد الدماء والاستعانة بالخبرات والكفاءات لحل مشاكل المواطنين، وتطوير المدن وتنميتها وحل مشاكل المرافق.