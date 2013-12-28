بالصور.. "البدوى" يزور متحف الزعيم الراحل أنور السادات بميت أبو الكوم

قام الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، بزيارة إلى متحف الزعيم الراحل محمد أنور السادات بقرية ميت أبو الكوم بمحافظة المنوفية، عقب مشاركته فى مؤتمر "اعرف دستورك" أمس بمدينة تلا، بمحافظة المنوفية.

وتفقد البدوى خلال زيارته للمتحف، النياشين والأوسمة التى حصل عليها السادات، وعددا من مقتنياته الشخصية، ومنها بعض بدله العسكرية وملابسه والبايب الشهير وأحد محاضر اجتماعات مجلس قيادة الثورة والراديو والكاسيت الخاص بالزعيم الراحل ورخصة قيادته وعددا كبيرا من الصور النادرة الخاصة بالزعيم الراحل.

فيما أكد سامح الشحيمى أمين المتحف أن عدد الزوار يصل إلى 18 ألف زائر سنويا منهم 12 ألف من الأجانب، وفى نهاية الزيارة قام الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، بتدوين كلمة فى سجل الزيارات قال فيها: "إلى روح الزعيم العظيم بطل الحرب وبطل السلام وصاحب القرارات المجيدة فى تاريخ الوطن، الذى اعتبره بحق أعظم من حكم مصر منذ عهد محمد على باشا، إلى روح الزعيم الذى كان يغمض عينيه فيرى المستقبل، أقول إننا على مبادئك ووطنيتك سائرون وعلى بسالتك فى الحفاظ على وحدة تراب الوطن واستقلال أراضيه ماضون، عزاؤنا أنك تنعم بصحبة الشهداء مع النبيين والصديقين فى جنة الخلد جزاء ما قدمته لوطنك وأهلك".