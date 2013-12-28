أخبار عاجلة

الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. "البدوى" يزور متحف الزعيم الراحل أنور السادات بميت أبو الكوم

Google+ Print

قام الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، بزيارة إلى متحف الزعيم الراحل محمد أنور السادات بقرية ميت أبو الكوم بمحافظة المنوفية، عقب مشاركته فى مؤتمر "اعرف دستورك" أمس بمدينة تلا، بمحافظة المنوفية.

وتفقد البدوى خلال زيارته للمتحف، النياشين والأوسمة التى حصل عليها السادات، وعددا من مقتنياته الشخصية، ومنها بعض بدله العسكرية وملابسه والبايب الشهير وأحد محاضر اجتماعات مجلس قيادة الثورة والراديو والكاسيت الخاص بالزعيم الراحل ورخصة قيادته وعددا كبيرا من الصور النادرة الخاصة بالزعيم الراحل.

فيما أكد سامح الشحيمى أمين المتحف أن عدد الزوار يصل إلى 18 ألف زائر سنويا منهم 12 ألف من الأجانب، وفى نهاية الزيارة قام الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، بتدوين كلمة فى سجل الزيارات قال فيها: "إلى روح الزعيم العظيم بطل الحرب وبطل السلام وصاحب القرارات المجيدة فى تاريخ الوطن، الذى اعتبره بحق أعظم من حكم منذ عهد محمد على باشا، إلى روح الزعيم الذى كان يغمض عينيه فيرى المستقبل، أقول إننا على مبادئك ووطنيتك سائرون وعلى بسالتك فى الحفاظ على وحدة تراب الوطن واستقلال أراضيه ماضون، عزاؤنا أنك تنعم بصحبة الشهداء مع النبيين والصديقين فى جنة الخلد جزاء ما قدمته لوطنك وأهلك".

1.jpg

G52be18cc2e0e3.jpg

G52be18cd03d25.jpg

G52be18cde23c8.jpg

G52be18cf55dc0.jpg

G52be18d02f0ce.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست

5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست

مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)

مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)

تفاصيل صناعة النحاس في مصر

تفاصيل صناعة النحاس في مصر

مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)

مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)