انسداد قناة إستاكيوس يصيب طفلك بآلام الأذن

تعتبر مشاكل الأذن من أكثر المشاكل التى تواجه الأطفال وهذا يعرضهم للصريخ المستمر، نظرا للأوجاع التى يعانوا منها بسبب الأذن وقد تكون تلك المشاكل التى يعانى منها الطفل بسبب انسداد قناة إستاكيوس الذى يحدث بسبب تجمع السوائل نحوها.

وتوضح التهابات الأذن دكتورة سلوى صبور استشارى أمراض الأنف والأذن والحنجرة، قائلة إنه يمكن فى حالة شعور الطفل ببعض أوجاع الأذن اللجوء لبعض الأفعال التى تخفف من آلام الأذن ومن بين تلك وضع فوطة دافئة على أذنه فذلك من شأنه أن يقلل آلام الأذن وهناك عدد من الأسباب التى تؤدى لانسداد الأذن من بين تلك الأسباب امتلاء الأذن بالمادة الشمعية التى من شأنها أن تضر الأذن، لذا على الأم ألا تسعى لإزالة المادة الشمعية لأنها تضر الطفل وتسبب له آلاما شديدة، وفى تلك الفترة من الخطأ أن تقرب الماء للأذن لأنه سيتسبب فى اختلاطه بالمادة الشمعية ويسبب مزيدا من الآلام للطفل وقد يعانى الطفل من خلل فى قناة إستاكيوس لذا على الأم أن تسعى للجوء للطبيب حتى تشخص ما يعانى منه الطفل بشكل صحيح، كما أن البرد الشديد قد يسبب التهاب أذن الطفل ويؤدى لمشاكل متعددة.