دراسة: التوت البرى أفضل وسيلة لحياة أطول

أظهرت دراسة حديثة أشرف عليها باحثون من المعهد الوطنى للشيخوخة فى بالتيمور أثبتت أن التوت البرى لها خصائص مضادة للأكسدة التى يمكن أن تطيل الحياة عندما تؤخذ فى أى مرحلة من مراحل العمر.

قال باحثون إنه قد أظهرت دراسات أن المركبات المضادة للشيخوخة بعضها فعال فى مراحل معينة من الحياة ولكن يمكن أن تكون ضارة فى أوقات أخرى.

وقام الباحثون فى المعهد الوطنى للشيخوخة فى بالتيمور باختبار المكمل التوت البرى على ذبابة الفاكهة، وهو نوع من الذباب الذى يشيع استخدامه فى البحوث والدراسات البيولوجية.

وقد أشارت الدراسة أنه قد غذيت المجموعات من 100 إلى 200 من الذباب فى قوارير منفصلة مع اتباع نظام غذائى ويستكمل مع 2٪ من مستخلص التوت البرى خلال ثلاث مراحل على مدى البيولوجية الصحية للذباب من الفترة الانتقالية وحتى فترة الشيخوخة وفى البشر تتوافق المراحل مع مرحلة الشباب والمتوسط والشيخوخة.

وفقا لتقرير عن الدراسة ذكر فى صحيفة وول ستريت جورنال أن الذباب الذى تعاطى التوت البرى خلال المرحلة الصحية عاش 25٪ أطول من الطبيعى فى المرحلة المتوسطة وفى المرحلة الانتقالية ومراحل الشيخوخة، ومدد متوسط العمر الافتراضى للذباب المتبقية بنسبة 30٪ مقارنة مع الطبيعى.

وقد قام الباحثون بتحليل البروتينات من رؤساء الذباب ووجدت أن مكمل التوت البرى فى جميع المراحل الثلاث قد يخفض تلف الخلايا الناجمة عن الأكسدة والإجهاد.

وأشار الباحثون أن التوت البرى غنى وخاصة فى المواد الكيميائية النباتية، والمركبات ذات الأصل النباتى الصحى حيث تكون مرتبطة بالصحة وطول العمر فى دراسات أخرى.