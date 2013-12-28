سرور معلقا على تجميد الجمعيات الأهلية: الحكومة تسعى لخلق "تناقض" للمجتمع الدولي

كتب : جهاد أحمد الجمعة 27-12-2013 21:29

طالب ماجد سرور مدير مؤسسة "عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني" وزارة التضامن بتحويل ملف هذه الجمعيات للقضاء ليتولى تشكيل اللجان وعمليات الفحص والتحقيق؛ وذلك لأنه الجهة المستقلة بين الطرفين.

وأشار سرور خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، إلى أن أي قرارات بخصوص تجميد وحظر أية جمعية أهلية سيكون بحكم محكمة وفقًا للدستور الجديد في حال إقراره، مضيفًا أن قرار تجميد أرصدة 1055 جمعية سيؤخر من ترتيب مصر في حرية تنظيم عمل الجمعيات الأهلية في تصنيف المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفي المقابل تعمل الحكومة على تحضير قانون وصف مسودته بالرائعة، مؤكدًا أن ذلك سيخلق نوعًا من التناقض أمام المجلس الدولي.

وطالب سرور بإدارة أزمة الجمعيات الأهلية بحكمة، مؤكدًا أن جميع الجهات، سواء حقوقيون أو جمعيات، يرفضون الإرهاب وتمويله.